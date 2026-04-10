El sorpresivo único país invicto tras la primera fecha de la Copa Libertadores y la Sudamericana

Luego del inicio de la Libertadores y la Sudamericana, apenas una de las 10 naciones de Conmebol terminó con todos sus equipos invictos, y no fue una potencia.

Tras una larga espera y finalizadas las interminables fases previas, comenzaron de una vez por todas la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026. Esta semana se jugó la primera fecha de la fase de grupos de ambos certámenes, la cual tuvo una combinación de resultados lógicos, actuaciones decepcionantes y también algunas sorpresas.

Quizás lo más inesperado no se dio en un partido individual, sino en la sumatoria de todos los disputados, ya que tras finalizar esta primera tanda de encuentros, solo uno de los diez países que integran la Conmebol terminó con todos sus equipos invictos en ambas competencias. Y no se trata ni de Brasil ni Argentina, sino del más débil de todos: Venezuela.

Venezuela, el único invicto de las competencia Conmebol Universidad Central de Venezuela Copa Libertadores 2026 La UCV sorprendió y ganó en su debut en la Copa Libertadores. EFE Con 2 representantes en el primer campeonato y 3 en el de segundo orden, ninguno de los 5 sufrió una derrota, ni siquiera los que enfrentaron a equipos que apuntan a ser favoritos en cada torneo, un dato que sin duda asombra a los fanáticos dado el bajo nivel que suelen demostrar los elencos venezolanos a nivel continental.

En la Libertadores, la Universidad Central de Venezuela dio la nota en su debut internacional absoluto y venció 3-1 este jueves como local a Libertad de Paraguay. Deportivo La Guaira, en tanto, supo aguantar el cero en casa el martes frente a Fluminense y rescató un empate sin goles.

Bragantino Carabobo dio el batacazo y venció a RB Bragantino. @RedBullBraga En la Sudamericana hubo dos fuertes Batacazos: uno se dio en el grupo de River, en el que Carabobo se impuso por 2-1 sobre Red Bull Bragantino como local. El otro lo protagonizó la Academia Puerto Cabello, que ganó por el mismo resultado, también en suelo vinotinto, contra el Atlético Mineiro de Eduadro Domínguez. Otro que sorprendió y a lo grande fue el Caracas FC, que como visitante y en Brasil cosechó un valioso empate 1-1 ante Botafogo, reciente campeón de América en 2024.