El sincericidio de Gustavo Quinteros, DT de Independiente, tras la derrota en San Juan: "Con la gente estoy..."

Gustavo Quinteros analizó la caída de su equpo ante San Martín de San Juan y fue muy autocrítico sobre el flojo presente del Rojo.

Independiente sigue sin levantar cabeza en el torneo Clausura. El equipo de Gustavo Quinteros sufrió un golpazo tras caer por 1-0 en su visita a San Martín de San Juan con un gol de Tobías Fernández. De esta manera, el Rojo sigue sin poder ganar en lo que va del torneo y desde la llegada del nuevo DT acumuló tan solo 2 puntos de 12 posibles (empate ante Godoy Cruz y Racing).

Pero eso no es lo peor, ya que el Rey de Copas alcanzó los 15 partidos al hilo sin conocer la victoria. Además se sigue hundiendo en el fondo de la zona B y arrastra un rendimiento preocupante para un club que sigue sin encontrar respuestas futbolísticas ni anímicas.

El sincericidio de Gustavo Quinteros tras la derrota en San Juan Tras el final del partido, Quinteros habló en conferencia de prensa y la primera frase que lanzó hizo un claro mea culpa sobre el flojo presente del Rojo: “Estoy en deuda con la gente y los jugadores también”, lanzó.

El sincericidio de Gustavo Quinteros tras la derrota en San Juan “Todo cuesta el doble con la cantidad de partidos que llevamos sin ganar. No merecíamos perder, no vi un rival que nos haya superado, pero fallamos en muchas situaciones claras. Esto pasa más que nada por lo mental”, agregó.