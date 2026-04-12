El secreto de la Lepra de Alfredo Berti: un equipo donde todos rinden y nadie desentona

Independiente Rivadavia no está donde está por casualidad. No es una racha. No es un momento aislado. Es consecuencia.

El equipo de Alfredo Berti atraviesa un presente especial, de esos donde parece que todo sale bien. Pero detrás de eso hay algo más profundo: un trabajo sostenido, silencioso, de casi dos años, que hoy empieza a verse reflejado en la cancha.

La clave está en algo que no es fácil de conseguir en el fútbol argentino: un plantel parejo.

Porque no solo rinden los titulares. También responden los que entran. Y lo hacen con naturalidad, sin que el equipo se resienta. Ese, quizás, es el mayor logro de este Independiente.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Jrs (5)

Elordi tuvo su oportunidad en lugar de Gómez y no solo cumplió: jugó un gran partido y marcó. Osella volvió tras un tiempo afuera y también respondió con gol y rendimiento. Buca apareció como alternativa en la mitad de la cancha y fue clave, con presencia y aporte en el marcador.

No son casos aislados. Es un patrón.

Sale Sartori y el que entra rinde. Sale Villa y el equipo no pierde peso. Se mueve una pieza y aparece otra que cumple la función sin que el funcionamiento se rompa. Eso habla de algo más grande que los nombres: habla de un equipo.

Berti logró construir un grupo donde el bien común está por encima de todo. Donde cada jugador entiende su rol, su momento y su responsabilidad. Y eso, en un fútbol tan competitivo, marca diferencias.

El paralelismo aparece casi sin querer. Equipos donde no siempre jugaban los mismos, pero donde todos estaban preparados. Donde el que entraba, sabía qué hacer.

Hoy, Independiente Rivadavia tiene eso.

Un plantel de 18 o 20 jugadores en condiciones similares. Un equipo que no depende de uno o dos nombres. Y una idea clara que se sostiene más allá de quién esté en cancha.

Por eso lidera en el torneo local. Por eso ya está en octavos.

Y por eso también se anima a mirar la Copa Libertadores con otra cabeza.

No es magia.

Es construcción.



