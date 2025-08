El positivo análisis de Franco Colapinto tras la clasificación del GP de Hungría: "Fue un buen día"

Franco Colapinto tuvo un sábado de Fórmula 1 más que positivo. Luego de finalizar P13 en la práctica 3 , el pilarense logró avanzar a la Q2 en la qualy del GP de Hungría y largará desde el puesto 14° en la carrera de este domingo (10:00 hora de Argentina). El piloto argentino, que no tuvo su mejor rendimiento en las prácticas del viernes, dio vuelta la página, mostró un mejoría y con una gran vuelta sobre el final de la Q1 se metió en la segunda instancia de clasificación.

El análisis de Franco Colapinto tras la qualy en Hungría

Tras finalizar su participación en la clasificación, el expiloto de Williams pasó por la zona mixta y habló con los medios presentes. Allí hizo un análisis positivo y destacó el buen trabajo del equipo este sábado: "Bien en la FP3, dimos un pasito. En la Q1 hice dos vueltas muy buenas y en la Q2 no tuve grip, no sé qué pasó, hay momentos en el que el auto se desconecta un poco. Es un poco inconsistente y eso es lo que más me está costando. Pero obviamente que fue una buen qualy. Hay que seguir laburando, pero fue un buen día", sentenció.