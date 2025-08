El sincericidio de Franco Colapinto sobre el parate de la Fórmula 1: "Quizás es lo que necesito"

Franco Colapinto tiene una misión clara y no piensa tomarse vacaciones. Mientras la Fórmula 1 entra en su receso de verano tras el Gran Premio de Hungría, el piloto argentino de Alpine ya anticipó que usará esas semanas para seguir trabajando en su rendimiento. “Cuando no estás cómodo, hay que seguir empujando”, aseguró ante los medios.

La F1 estará oficialmente en pausa del 11 al 25 de agosto, con una semana previa de trabajo interno en las fábricas. Durante esas dos semanas, los equipos no podrán utilizar túneles de viento, realizar simulaciones ni desarrollar piezas. Sin embargo, los pilotos tienen libertad para descansar… o no.

Colapinto , que comenzó el año como piloto de reserva y fue promovido a titular en Alpine en mayo, se encuentra atravesando un proceso de adaptación mucho más desafiante que su exitoso debut parcial en 2024 con Williams. A pesar de mostrar avances, los resultados no acompañan, y eso lo motiva a redoblar esfuerzos.

"Hice algunas carreras menos y necesito seguir trabajando. No es momento de parar", comentó en Hungría. Y agregó: “Necesitás tiempo para reiniciar, sí, pero también tenés que usarlo para entender en qué podés mejorar”.

Franco Colapinto - GP de Hungría El piloto argentino durante las prácticas libres en el GP de Hungría

Falta conectar y ensamblar todo

En siete carreras con Alpine, Colapinto no logró sumar puntos y siente que el auto aún no responde del todo. “Hemos mejorado en ciertas áreas, pero siento que todavía falta conectar y ensamblar todo. El paquete se aprovechó bien en algunos momentos, pero no en otros”.