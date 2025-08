Los 3 motivos por los que Pierre Gasly suma puntos con Alpine y Franco Colapinto no

Pierre Gasly y Franco Colapinto comparten equipo en Alpine , pero los resultados de ambos en la temporada 2025 de Fórmula 1 no podrían ser más diferentes. Mientras el francés suma 20 puntos en el campeonato, el argentino aún no logró entrar entre los diez primeros en ninguna de sus siete carreras con la escudería.

Colapinto, por su parte, debutó con Alpine recién en mayo, en la séptima fecha del año, y se subió por primera vez al A525 apenas 48 horas antes del GP de Emilia-Romaña. "Desde el principio dije que me falta confianza con el auto", admitió el argentino. “A veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto, y eso no me da confianza”.