Franco Colapinto cerró al fondo en Hungría, en otra jornada crítica para Alpine.

Franco Colapinto completó su octava aparición en prácticas libres de Fórmula 1 con Alpine y, aunque su presencia ya no genera sorpresa, el bajo rendimiento del equipo sigue dando que hablar. En el primer día del Gran Premio de Hungría, el piloto argentino de 22 años finalizó 18° en la FP1 y 20° en la FP2, en un contexto que confirma la falta de competitividad del A525.

Lo preocupante es que Alpine no solo no mejora, sino que parece perdido en el desarrollo. Según explicó el propio Colapinto, ambos autos probaron caminos distintos y ninguno dio resultado: “Nos está costando mucho acá. Probamos cambios diferentes y no funcionaron. Estamos muy lejos en general y es difícil entender por qué”.