El palito de un campeón del mundo con Boca a Edinson Cavani por su declaración post eliminación: "Yo estaría muy enojado"

Tras el final del partido, uno de los que habló ante la prensa fue Edinson Cavani , capitán y número 10 del cuadro de la Ribera. El charrúa analizó el partido, pero dejó algunas frases que no cayeron para nadie bien en los hinchas del Xeneize: “Es difícil enfrentar a un equipo que se mete todo en el área, cuando buscás las variantes, tratás de buscar por afuera con centros, con pelotas filtradas, y no se logra encontrar ese espacio", aseguró.

Y cerró: “El partido, más allá que hayamos tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante, por una cuestión de que insistimos. Nos encontramos un rival enfrente que se defendió todo el partido. Cuando te meten 10 jugadores dentro del área, no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas para corregir y mejorar, pero Boca fue protagonista todo el tiempo. Intentó, generó, buscó tirando de afuera y, a veces, las cosas no se dan”.

La respuesta de Rolando Schiavi a Edinson Cavani

Schiavi festeja el gol de Erviti en su último Superclásico. Foto: NA Schiavi festeja el gol de Erviti en su último Superclásico. Foto: NA

A partir de estas declaraciones, quien salió a responderle de manera tajante a Cavani fue Rolando Schiavi, campeón del mundo con Boca: “A mí me duele lo que dijo Cavani. Por ahí lo ve desde otro lado porque afuera no se siente tanto como lo sentimos nosotros. Lo respeto porque me parece un jugador bárbaro y puede decir lo que quiera. Yo estaría muy enojado conmigo mismo, con el equipo, con el entrenador y con todo el mundo. Boca no fue Boca”, sentenció el ex Newell’s en diálogo con ESPN.