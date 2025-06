El palazo de un ex Boca a Cavani por su frase tras la eliminación del Mundial de Clubes: "Si no te..."

Un ex Boca Juniors, campeón de América y del mundo con Bianchi, apuntó con munición pesada contra Edinson Cavani por sus declaraciones luego del inesperado empate 1-1 ante Auckland City, que significó la eliminación del Xeneize en primera ronda del Mundial de Clubes.

“La cena de esta noche tiene que ser cara de culo. Ahí no tiene nada que ver ni Riquelme, ni Russo. Es toda nuestra, de los jugadores. Hoy no le ganamos al Auckland, no puede ser que nos dé lo mismo”, tiró Cristian Traverso en Presión Alta por TyC Sports. Y fue a fondo: “Perdón Cavani... si a mí me dice que no está decepcionado... bueno, listo. Si no te calentás por estas cosas... No se puede justificar este empate”.

La crítica vino en respuesta a la frase del delantero uruguayo, que intentó bajarle el tono al golpe: “No creo que haya sido tan decepcionante. Insistimos todo el partido. Nos encontramos con un rival que se defendió todo el tiempo. Boca fue protagonista”.

Las insólitas declaraciones de Edinson Cavani tras la eliminación de Boca La polémica frase de Cavani que generó el repudio de los hinchas de Boca. La polémica frase de Cavani que generó el repudio de los hinchas de Boca. ESPN Para Traverso, esa actitud es inadmisible en Boca. “Si no te enoja que tres compañeros se vayan antes del micro porque terminó su ciclo, hacé lo que quieras. Acá es se quedan todos y salimos todos juntos”, afirmó. Y agregó que el equipo retrocedió casilleros: “Cuando tuvo que ser protagonista y hacerse cargo del partido, le quedó enorme. No me gustó el equipo”.

También puso el foco en lo psicológico: “¿Sabés qué te quita? Confianza. Cavani va, después declara bien o mal. En la cancha te llega ese segundo de duda. No hay carrera que te asegure que en Boca vas a triunfar”.