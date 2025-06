El fracaso no es de River ni de Boca: de una ilusión irracional a la previsible decepción

Los buenos no están acá, ni siquiera en dos instituciones gigantes como River Plate y Boca Juniors . Los dos clubes más grandes del país ya no pueden sostener a sus figuras. No pueden tentarlos con dinero y, mucho menos, con un proyecto deportivo. Cualquier liga de Europa los seduce y chau, desaparecen.

En ese contexto, River y Boca viajaron a Estados Unidos a disputar el Mundial de Clubes. Y así les fue. Más allá de algunas sensaciones positivas, ambos ya deben pegar la vuelta tras quedar eliminados en fase de grupos.

El fuego sagrado del futbolista argentino los mantuvo con vida hasta la última jornada, e incluso, los dejó en partido ante potencias como el Bayern Munich o el Inter de Milán. Pero sólo por eso el papelón no fue mayúsculo. Porque desde lo futbolístico no hay un sólo argumento para pensar en que podían competir de igual a igual. Siendo racional, no había forma de pensar en que River y Boca podían tener un mejor Mundial de Clubes.

Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Pasó eso que nos negamos a aceptar en la previa. Primero, porque es fútbol y todo puede pasar. Las ganas, el atrevimiento, la motivación, el esfuerzo, la entrega, en este deporte pueden hacerte competir hasta con el mejor de todos, aunque a veces no alcanza. Y segundo, porque el futbolista argentino, aún en contextos adversos, no se achica e intenta competir hasta el final. En este caso no fue suficiente.

¿Fracasaron River y Boca? Creo que no. Se fracasa cuando hay expectativas y no se cumplen. Se fracasa cuando se proponen objetivos alcanzables y no se logran. River y Boca no estaban a la altura y ocurrió lo esperable, lo lógico.

Sí fracasó y fracasa día a día el fútbol argentino todo. Fracasó un sistema, una estructura, un fútbol que a pesar de tener a los mejores los espanta. Un fútbol que nos decepciona permanentemente, un fútbol que experimenta una caída libre que parece no tener fin, mientras otros siguen tomando vuelo.