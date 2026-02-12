El optimista mensaje de Flavio Briatore en plena jornada de entrenamientos en Baréin: "Es hora de seguir trabajando"

Flavio Briatore subió un posteo a sus redes sociales y le dejó un mensaje positivo a Alpine mientras se lleva a cabo el segundo día de ensayos en Sakhir.

Tras el cierre de la primera jornada y el desarrollo de la mitad de la segunda sesión de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, Flavio Briatore se expresó públicamente con un mensaje cargado de optimismo respecto al desempeño de Alpine.

En el arranque de la actividad, la escudería con sede en Enstone afrontó algunos contratiempos menores que condicionaron el programa previsto para Franco Colapinto, impidiéndole completar el plan de trabajo con total normalidad. No obstante, el panorama mejoró en las siguientes salidas a pista, ya con Pierre Gasly al mando del monoplaza. El piloto francés logró avanzar en la puesta a punto y cerró la sesión matutina del jueves en la tercera posición, únicamente superado por Charles Leclerc y Lando Norris.

El mensaje optimista de Flavio Briatore En ese contexto, el asesor ejecutivo del equipo francés utilizó sus redes sociales para destacar el esfuerzo colectivo. A través de su cuenta oficial de Instagram, Briatore publicó una serie de imágenes suyas en el box del circuito de Sakhir y dejó un mensaje directo al equipo: “Tres días en la pista en Baréin. Es hora de seguir trabajando con el equipo”, escribió, reafirmando el enfoque y la ambición de Alpine en esta etapa clave de preparación.

Pierre Gasly terminó 3° en la primera sesión del segundo día de entrenamientos en Baréin El francés, quien había finalizado octavo en el primer día, mostró un buen ritmo y luego de dar más de 60 vueltas con su monoplaza terminó en el 3° lugar con un tiempo de 1:36.723 con gomas blandas. Además, se impuso a sus grandes rivales de esta temporada que son el Haas de Oliver Bearman (4°), el Williams de Alex Albon (5°) y el Audi de Nico Hulkenberg (6°).

Los otros tres pilotos que también giraron y marcaron tiempos fueron Checo Pérez (sufrió un problema en su motor y provocó la salida de la bandera roja), Liam Lawson, Fernando Alonso y Kimi Antonelli, quien también sufrió una falla en su motor Mercedes y solo pudo dar tres vueltas.