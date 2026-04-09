El mensaje irónico de Flamengo por una regla de Conmebol que genera polémica: "En el frío de 8 grados..."

Flamengo apuntó contra las pausas obligatorias de rehidratación tras una situación insólita en su debut en la Copa Libertadores.

Flamengo no solo se llevó de la altura de Perú un triunfo en su debut en la Copa Libertadores, sino que también dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral. El conjunto brasileño apuntó contra la Conmebol por la implementación de las pausas obligatorias de rehidratación, con una publicación cargada de ironía.

El momento se dio a los 23 minutos del primer tiempo en el partido ante Cusco, cuando el reglamento obliga a detener el juego. Desde la cuenta oficial del club, el mensaje fue directo: “23 minutos del primer tiempo: parada de rehidratación en el frío de 8 grados en la altitud de Cusco”. Una frase que no necesitó más explicación.

Flamengo lanzó una chicana a Conmebol por las pausas de rehidratación El polémico mensaje de Flamengo para la Conmebol por las pausas de rehidratación La crítica está vinculada a una nueva disposición de la Conmebol para esta edición del torneo, que establece pausas en ambos tiempos sin importar las condiciones climáticas. Una medida que surgió originalmente para proteger a los jugadores en contextos de calor extremo, pero que ahora se aplica de forma generalizada.

En ese contexto, el posteo del “Mengao” reflejó una incomodidad que también comparten otros equipos y muchos hinchas, quienes consideran que estas interrupciones responden más a cuestiones comerciales que deportivas, ya que generan espacios para la exposición de patrocinadores.