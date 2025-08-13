El llamativo posteo de Miguel Ángel Borja a horas del partido de River ante Libertad en Paraguay

Miguel Ángel Borja se perfila para ser titular en el encuentro de ida ante el Gumarelo y un día antes del partido subió una llamativa historia a Instagram.

El llamativo posteo de Miguel Ángel Borja a un día del partido ante Libertad de Paraguay.

River ultima detalles para lo que será su visita a Paraguay para medirse ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo, que contará con varias bajas en la defensa por lesiones, abrirá la llave ante el Gumarelo este jueves a las 21:30 (hora de Argentina) y buscará sacar una ventaja de cara a la vuelta en el Monumental.

A tan solo un día de lo que será el encuentro ante los paraguayos, Miguel Ángel Borja, uno de los futbolistas cuestionados por el hincha en el último tiempo, se llevó todas las miradas por una llamativa historia en su cuenta de Instagram.

La historia que subió Miguel Ángel Borja antes de jugar ante Libertad de Paraguay El Colibrí, muy creyente en Dios, subió una foto de él entrenando en el River Camp, con el escudo del Millonario y empleó un pasaje del Antiguo Testamento de la Biblia: "El corazón alegre constituye buen remedio; más el espíritu triste seca los huesos", expresó el colombiano citando a Proverbios 17:22.

image La historia que subió Miguel Ángel Borja a un día del partido ante Libertad en Paraguay. Foto: @miguelborja23 Miguel Ángel Borja no viene teniendo sus mejores rendimientos en el último tiempo. Eso provocó que perdiera la titularidad con Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. No obstante, ambos futbolistas sufrieron lesiones que los marginaron de los campos de juego y eso le dio una nueva oportunidad al ex Junior de Barranquilla de volver a ser de la partida (fue titular ante San Martín de Tucumán e Independiente), pero no convirtió ningún gol.