El lamento del DT de Gimnasia tras la eliminación en el Clausura frente a Estudiantes: "No puedo ocultar el..."

Fernando Zaniratto, DT de Gimnasia, no pudo ocultar la tristeza tras quedar eliminado en las semifinales del Torneo Clausura frente a su clásico rival.

Gimnasia estuvo muy cerca de hacer historia y disputar la final del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto no pudo contra Estudiantes, su eterno rival de toda la vida, y perdió 1-0 en el Bosque con un tanto de Tiago Palacios.

De esta manera, el Lobo se quedó a las puertas de jugar la final en Santiago del Estero (lo esperaba el Racing de Costas). A pesar de la dura eliminación, los hinchas del elenco platense se mostraron muy contentos por el gran torneo que hicieron los jugadores tras un comienzo malo, pero que finalmente lograron revertir y llegaron a estar entre los cuatro mejores del Clausura.

El lamento del DT de Gimnasia tras la eliminación en el Torneo Clausura Luego del partido, Zaniratto habló en conferencia de prensa. Allí, el DT se lamentó por la eliminación frente al Pincha: "No puedo ocultar el dolor que genera perder una semifinal. La diferencia estuvo en el gol, fue un partido muy parejo", comenzó.

El lamento del DT de Gimnasia tras la eliminación ante Estudiantes TNT Sports "Marcaron el tanto y nosotros no pudimos tener situaciones claras; intentamos hacer lo que veníamos haciendo ante un rival muy difícil. Los errores que tuvimos los corregiremos puertas adentro y seguiremos adelante", añadió el interino, que podría ser ratificado como DT principal en 2026.