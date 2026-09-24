El Kun Agüero confirmó que será parte de las elecciones de Independiente: a qué candidato apoya y qué rol tendrá

El Kun Agüero blanqueó su participación en los comicios del club y explicó que buscará aportar su experiencia desde un lugar muy particular.

Sergio Agüero siempre mantuvo un vínculo especial con Independiente y, después de varios años alejado de la actividad futbolística, comenzó a mostrar su intención de volver a involucrarse en la vida del club desde otro lugar. En las últimas semanas, su nombre empezó a aparecer cada vez con más fuerza alrededor de la política institucional del Rojo y finalmente el propio Kun decidió romper el silencio para contar cuál será su lugar en las próximas elecciones.

La confirmación llegó durante un streaming en el canal de La Cobra, donde Gastón Edul lo llamó por teléfono junto a Davo Xeneize. En medio de la charla, Agüero reconoció que participará de los comicios de diciembre y, además, reveló a qué espacio decidió acompañar. El exdelantero confirmó que apoyará a Luciano Nakis, integrante de la Lista Roja, con quien mantiene una relación de muchos años y comparte distintas ideas sobre el futuro de la institución.

El Kun Agüero confirmó que será parte de las elecciones de Independiente y apoyará a Nakis “Voy a apoyar a Luciano. Mi intención es volver a ayudar a Independiente como lo hice siempre”, aseguró el Kun al explicar su decisión. La aparición de Agüero dentro del armado de Nakis había sido anunciada previamente por el propio dirigente, aunque hasta ahora faltaba la palabra del exfutbolista para confirmar públicamente su participación y despejar las versiones que circulaban alrededor de su desembarco en la política del club.

X @MartinchoRoldan Además de contar a quién acompañará, Agüero explicó qué función podría desempeñar si el espacio de Nakis se impone en las elecciones. Debido a sus constantes viajes, ambos analizaron un área en la que el exdelantero pudiera realizar un aporte concreto y encontraron una alternativa vinculada con las relaciones internacionales: “El tema es que yo viajo mucho. Entonces entre los dos buscamos en qué puedo ayudar. Encontramos la parte que puede ser muy importante: las relaciones internacionales”, explicó.