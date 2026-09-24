Dio marcha atrás: un DT de Primera División había presentado su renuncia, pero lo convencieron de seguir

Tras una serie de malos resultados, el entrenador de un club de la Liga Profesional quiso dar un paso al costado, pero el plantel intercedió para que se quede.

No alcanza que 16 equipos de 30 puedan meterse en playoffs dos veces al año para quedar a 4 partidos de un título, que 12 clasifiquen a copas internacionales y solo 2 pierdan la categoría. Pese a todas las oportunidades que da la Liga Profesional de Fútbol, la picadora de carne no se detiene nunca con los directores técnicos.

Ya sea por decisión de los clubes o de los propios entrenadores, 12 cuerpos técnicos dejaron su cargo durante el transcurso del Torneo Apertura, otros 6 tras la finalización del mismo y, 6 en lo que va del Clausura, lo que da un total de 24 salidas en todo el 2026, solo en Primera División. Y podría haberse sumado uno más, pero a último momento cambió de parecer.

Diego Dabove había presentado su renuncia a Tigre, pero finalmente se quedará Dabove seguirá en Tigre a pedido de sus jugadores. Fotobaires Este miércoles por la tarde, a menos de 48 horas de la derrota del lunes frente a Vélez, Diego Dabove se reunió con la dirigencia de Tigre y había presentado su renuncia luego de lo que fue su tercera caída de manera consecutiva y quedar muy comprometido en la tabla de posiciones.

Sin embrago, al enterarse de la noticia, los jugadores intercedieron y este jueves los principales referentes del plantel hablaron con los directivos para que el DT de 53 años permanezca en el cargo. Por lo tanto, el exarquero decidió dar marcha atrás y seguirá al frente del Matador para lo que queda de la temporada.

Dabove llegó al cuadro de Victoria en enero de 2025 y lleva dirigidos un total de 77 partidos, con un balance de 29 ganados, 16 empatados y 23 perdidos. En este 2026, Tigre no clasificó a playoffs en el Apertura, tampoco lo está logrando en el Clausura, quedó eliminado en dieciseisavos de la Copa Argentina y en octavos de la Sudamericana. Además, va 21° en la Tabla Anual, a 9 puntos de los puestos de copas con 18 unidades en juego.