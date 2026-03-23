El jugador de la fecha: golazo, marca y ataque para el mejor del fin de semana

El fútbol mendocino dejó rendimientos para destacar en una fecha donde no todos los equipos acompañaron desde el resultado. Sin embargo, hubo nombres propios que sobresalieron por encima del resto. Y el gran ganador del fin de semana tiene nombre y apellido: Luciano Gómez.

El lateral de Independiente Rivadavia fue la gran figura. Volvió a la titularidad y no solo cumplió: la rompió. Marcó, jugó y fue decisivo en ambos lados de la cancha.

Su actuación fue tan sólida como influyente. Firme en defensa y con proyección constante en ataque, cerró un partido perfecto con gol incluido. En el uno contra uno fue imbatible y aportó soluciones cada vez que el equipo lo necesitó.

Los números acompañan lo que mostró en cancha:

Un regreso que no solo ilusiona, sino que lo mete de lleno en la pelea por sostener el puesto.

Golazo de Luciano Gómez para el 1-0 de la Lepra vs Central Golazo de Luciano Gómez para el 1-0 de la Lepra vs Central. ESPN

Nahuel Brunet, el “Sicario” que sostuvo todo

El segundo escalón del podio es para Nhuel Brunet, defensor de Godoy Cruz, que firmó un partidazo en Chaco. En una cancha difícil, fue uno de los puntos más altos del equipo, mostrando solidez, lectura y presencia.

El “Sicario” fue clave en defensa y también aportó en ofensiva con una asistencia, redondeando una actuación muy completa:

1 asistencia

7 contribuciones defensivas

4 intercepciones y 3 despejes

13 recuperaciones

Ganó 3 de 4 duelos aéreos

No fue regateado

62 toques y 73% de precisión en pases

1 pase clave

Más allá del resultado, Brunet fue garantía. Siempre bien parado, fuerte en los cruces y claro para salir jugando, sostuvo al equipo en los momentos más exigentes.





Godoy Cruz vs Deportivo Morón Copa Argentina Nahuel Brunet (6), marcador central de Godoy Cruz, en su debut ante Moron. @CopaArgentina

Mondino y Eggel, buenos rendimientos sin premio en el resultado

El tercer lugar del podio lo comparten Diego Mondino (Gimnasia) y Marcelo Eggel (Maipú), dos jugadores que tuvieron pasajes interesantes en sus respectivos partidos, pero que no lograron torcer el destino de sus equipos.

En ambos casos, el rendimiento individual estuvo por encima del colectivo. Mostraron actitud, presencia y momentos de buen nivel, pero quedaron condicionados por contextos adversos.

Gimnasia volvió a caer y Maipú tampoco pudo sostener su partido, dejando a sus figuras sin el respaldo necesario para transformar buenas actuaciones en puntos.

Maipú Eggel vs Almagro.jpg Marcelo Eggel es el conductor del Deportivo Maipú. Manuel Fernández

Un podio que marca realidades

La fecha dejó algo claro: en Mendoza hay jugadores que responden, incluso cuando los equipos no acompañan.

Gómez fue el mejor, Brunet lo siguió de cerca y Mondino con Eggel completaron un podio que combina rendimiento, contexto y peso específico dentro de sus equipos.

Porque a veces, en medio de resultados que no ayudan, también hay actuaciones que merecen ser contadas.