El insólito sincericidio de Morena Beltrán por la situación de Lucas Blondel en Boca: "Me siento culpable"

La periodista y pareja de Lucas Blondel habló de la falta de minutos del lateral derecho, apuntó al cuerpo técnico de Boca y dejó frases que reabren el debate.

Hasta no hace mucho, Lucas Blondel parecía haberse quedado con un puesto en Boca. Competía, rendía y hasta había alcanzado un nivel que lo llevaba a la selección de Suiza. Sin embargo, de un momento a otro, desapareció del once titular y también de las convocatorias.

En ese contexto, Morena Beltrán, periodista y pareja del lateral derecho, sorprendió con una declaración contundente sobre la situación del futbolista. En el stream Unbox, aseguró que el cuerpo técnico que llegó con Miguel Ángel Russo y cerró el año con Claudio Úbeda “nunca lo quiso, o lo quiso tan poco”.

"Estos meses fueron más difíciles porque tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso", explicó Beltrán, al referirse a la inactividad de Blondel, cuyo último partido fue antes de la llegada de Russo, en la eliminación ante Independiente del Torneo Apertura, con Mariano Herrón como DT interino.

La periodista fue más allá y habló de su propio rol en el tema. “¿Si me siento culpable? Sí, pero es inchequeable. Toti Pasman dijo que él no jugaba por el vínculo que tiene conmigo”, señaló, antes de remarcar que Blondel ya atravesó cinco entrenadores en Boca y que, aun siendo suplente, siempre había tenido minutos.

Los sondeos que llegaron a Boca Juniors por Lucas Blondel Lucas Blondel Boca Independiente El último partido de Lucas Blondel con la camiseta de Boca fue hace siete meses: el 19 de mayo de 2025 versus Independiente en La Bombonera. Fotobaires Además, lamentó el impacto deportivo que tuvo la falta de continuidad. “Son situaciones que ocurren en el fútbol, pero a él lo encontró justo cuando se estaba ubicando en la selección de Suiza y en uno de los mejores momentos de su carrera”, sostuvo, al recordar que dejó de ser convocado desde que no juega.