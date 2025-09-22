El inquietante posteo de Alpine tras el GP de Azerbaiyán, junto a una foto de Franco Colapinto: "Es hora de..."

El incidente entre Colapinto y Albon fue revisado rápidamente por los comisarios, quienes sancionaron al piloto de Williams con diez segundos de penalización. El argentino, en tanto, completó una carrera sin mayores posibilidades de remontar tras el contacto.

El toque de Alexander Albon a Franco Colapinto tras la salida de boxes

Más allá de lo sucedido en pista, Alpine sorprendió con un comunicado en sus redes sociales, donde expresó una postura clara sobre lo que resta de la temporada: “Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de despedir el año 2025 y seguir presionando en la base”, publicaron con una foto de Franco Colapinto en Bakú .

El mensaje de Alpine en sus redes sociales tras el Gran Premio de Azerbaiyán.

El mensaje refleja un enfoque realista por parte del equipo, que ya parece proyectar su trabajo hacia el futuro. En un calendario que todavía incluye citas exigentes como Singapur, México y Las Vegas, la escudería francesa anticipa que su prioridad estará en fortalecer las bases de cara a 2026.

Con esta declaración, Alpine dejó en claro que los resultados inmediatos serán secundarios frente a la necesidad de construir un proyecto competitivo a largo plazo.