Atento, Colapinto: el exjefe de Red Bull que cobró una indemnización millonaria y suena fuerte en Alpine

El exjefe de Red Bull se llevó 110 millones de dólares de indemnización y ya lo vinculan con el equipo donde corre Franco Colapinto.

Christian Horner volvió a estar en el centro de la escena de la Fórmula 1. El exjefe de equipo de Red Bull, que fue reemplazado tras el Gran Premio de Gran Bretaña sin recibir explicaciones, cobró una millonaria indemnización y quedó libre para negociar su regreso al paddock.

Según trascendió, el inglés de 51 años alcanzó un acuerdo de 110 millones de dólares, una cifra que representa gran parte de su contrato que vencía en 2030. De esta manera, se desligó por completo de la escudería con la que marcó una era junto a Max Verstappen.

Christian Horner quedó libre y podría aterrizar en Alpine horner alpine Tras su salida de Red Bull, Christian Horner suena en Alpine Imagen generado con IA (Grok)

Los rumores no tardaron en aparecer. Uno de los destinos más mencionados es Alpine, el equipo donde corre el argentino Franco Colapinto. “Es una opción mucho más viable. Otro equipo con base en el Reino Unido, con Flavio (Briatore) allí, y con una estructura muy similar a la de Red Bull”, opinó el periodista Ted Kravitz en Sky Sports F1.

En la misma línea, el expiloto Karun Chandhok señaló: “Personalmente, me parece mucho más posible que termine en Alpine que en Ferrari. Creo que Ferrari intentará construir su propio camino”.