El histórico invicto que Independiente le quebró a Riestra de local: cuánto hacía que no perdía en el Laza

Independiente le ganó 1-0 a Deportivo Riestra y le cortó una racha monumental de partidos sin perder en casa, que llevaba más de un año y medio vigente.

Fin de una era. Después de 535 días, Deportivo Riestra volvió a perder en casa.

Deportivo Riestra perdió lo que más cuidaba: su fortaleza como local. El equipo del Bajo Flores cayó 1-0 ante Independiente por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 y vio cómo se rompía una de las rachas más impresionantes del fútbol argentino reciente.

El tanto de Santiago Montiel, sobre la hora, puso punto final a 535 días de invencibilidad en el Guillermo Laza. Durante ese período, el Malevo había acumulado 27 partidos sin derrotas (15 triunfos y 12 empates), con una efectividad del 70,4% como local.

El gol de Independiente que terminó con el invicto de Deportivo Riestra El gol agónico de Montiel para el triunfo de Independiente Su última caída había sido el 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central se impuso por 2-0 en el Bajo Flores. Desde entonces, ningún rival había podido llevarse los tres puntos.

Según recordó el historiador Pablo Menéndez Portela, el arquero Ignacio Arce atajó en 26 de los 27 encuentros de la racha, manteniendo la valla invicta en 20 oportunidades. En ataque, Jonathan Herrera fue el máximo artillero del ciclo con 13 goles, seguido por Nicolás Benegas y Antony Alonso, ambos con 4.

El muro defensivo de Riestra también había sido récord: antes del empate con Vélez, el equipo llevaba 11 partidos seguidos sin recibir goles como local, una marca que totalizó 1075 minutos con el arco en cero. El último en vulnerarlo había sido Ezequiel Cannavo, de Defensa y Justicia, en febrero de 2025.