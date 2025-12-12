El histórico club mendocino que estuvo cerca de desaparecer, se refundó y ahora inauguró una nueva cancha

La tradicional institución de la Ciudad de Mendoza vivió una semana muy especial luego de varios años de lucha y perseverancia.

Bajo un contexto muy complejo, en donde el apoyo tanto del sector público como del privado es cada vez más difícil de conseguir y en el cual las economías de las entidades deportivas penden de un hilo, un histórico club mendocino logró hacer posible lo imposible y vivió una semana inolvidable fruto de la lucha, la constancia y la perseverancia.

Se trata del Club Social y Deportivo Juventud Mendocina, la tradicional entidad ubicada en calle Perú 3228 de Ciudad, casi al límite con Las Heras, que inauguró la nueva cancha del estadio Osvaldo Rolando Lodi para poder practicar, con otras prestaciones y comodidades, su deporte por excelencia: el básquet femenino.

Juventud Mendocina basquet Roxana Quiroga, única presidenta de clubes de básquet de la provincia, fue la encargada del corte de cintas junto con Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes. Prensa Deportes Mendoza Acompañada por funcionarios del municipio de Capital y de la Subsecretaría de Deportes, ambas partes fundamentales para la realización del proyecto, fue la presidenta del club, Roxana Quiroga, quien tuvo la responsabilidad de cortar las cintas y vivir un momento muy especial que por Juventud no olvidarán jamás.

Un sueño hecho realidad Fundada en el año 1938, la institución capitalina fue pionera del deporte del departamento hasta que, por desmanejos dirigenciales y gestiones que afectaron el normal desarrollo, el club quedó prácticamente abandonado y muy cerca de desaparecer.

Sin embargo, en 2017, un grupo de padres de jugadoras que practicaban básquet en el Club General San Martín decidieron buscar nuevos horizontes y, de la mano del profesor Mauricio Sotomayor, encabezaron la refundación de Juventud Mendocina. Tomaron una entidad en ruinas, sin servicios básicos ni comodidades para hacer deporte y comenzaron un sueño que se hizo realidad este mismo miércoles 10 de diciembre.