El gran gesto de Franco Colapinto con el público argentino que fue a verlo al Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto se topó con una gran cantidad de fanáticos argentinos en Zandvoort y previo a llegar al paddock, tuvo un gran gesto con todos ellos.

Este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina) se llevará a cabo el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1. Está carrera será la 15° de la temporada 2025 y la novena carrera para Franco Colapinto en Alpine (Imola, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría).

Durante el fin de semana, el pilarense tuvo varios altibajos con su A525. El viernes durante las prácticas 1 y 2, mostró un gran ritmo y finalizó P18 y P9 respectivamente. Sin embargo, el sábado no tuvo su mejor rendimiento y terminó último en la tercera sesión de entrenamientos y en la clasificación no pudo superar la Q1 por 0.067 milésimas contra Gabriel Bortolero de Kick Sauber, el último que se metió en la Q2, y largará desde el puesto 16°.

El gran gesto de Franco Colapinto con el público argentino presente en Zandvoort A tan solo 90 minutos de que se apague el semáforo y los 20 pilotos comiencen a correr el GP de Zandvoort, Franco Colapinto ya llegó al paddock de Alpine y antes de ingresar allí se topó con una multitud de fanáticos argentinos que viajaron hasta Países Bajos para verlo a él.

¡LOCURA TOTAL POR COLAPINTO EN PAÍSES BAJOS! Así recibieron al piloto los fanáticos argentinos presentes en Zandvoort, de cara a nueva nueva carrera de la Fórmula 1.



Al encontrarse con la marea argentina mientras estaba dentro de la camioneta en la que se trasladaba, el ex piloto de Williams Racing tuvo un gran gesto con todos los presentes: se sacó fotos, firmó banderas y camisetas y grabó videos enviando un saludo.