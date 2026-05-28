El emotivo video con el que la Selección argentina anunció la lista de convocados para el Mundial

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina , dio a conocer este jueves la lista definitiva de los 26 futbolistas que viajarán para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y, fiel a la línea comunicacional que viene desarrollando en los últimos años, la Asociación del Fútbol Argentino acompañó el anuncio con una producción audiovisual cargada de simbolismo, emoción y referencias históricas.

Cerca de las 19, las cuentas oficiales de la AFA publicaron el video en el que se lo ve a Scaloni sosteniendo el sobre que contiene la nómina de convocados. La escena fue grabada el último martes en el predio de Ezeiza y rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos, que esperaban con expectativa la confirmación oficial de los futbolistas elegidos para defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.

En la secuencia aparece también Mario De Stéfano, más conocido como “Marito”, el histórico utilero de la Selección argentina que ganó enorme popularidad en los últimos años gracias a distintas campañas publicitarias y a su presencia constante junto al plantel campeón del mundo. Allí se produce uno de los momentos centrales del video.

“Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”, le dice Scaloni mientras le entrega el sobre. “Tranquilo, yo me encargo”, responde Marito antes de comenzar un recorrido simbólico por distintos puntos del país.

Lionel Scaloni dio la esperada lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Un recorrido emocional por la historia de la Selección

A partir de ese momento, el video alterna imágenes históricas de Diego Maradona, escenas de la conquista en el Mundial de Qatar 2022 y homenajes a entrenadores fundamentales en la historia de la Selección como César Luis Menotti, Carlos Salvador Bilardo y Alejandro Sabella.

La producción también utiliza la música como un elemento central para reforzar el mensaje de identidad nacional. En ese tramo comienzan a sonar las primeras estrofas de “Tierra Zanta”, la canción del rapero argentino Trueno —Mateo Palacios Corazzina— junto a Víctor Heredia.

“Si preguntan quién soy, qué llevo y a dónde voy, soy de Tierra Santa: de donde nací y donde voy a morir”, dice el tema que acompaña las imágenes del sobre viajando de mano en mano por distintos rincones de la Argentina.

La elección de la canción tampoco fue casual. “Tierra Zanta” estuvo nominada a Canción del Año en los Premios Gardel 2023 y se convirtió en uno de los temas más representativos de la nueva música argentina. Ese mismo año, Trueno fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia al quedarse con el Gardel de Oro y consagrarse además por su álbum Bien o mal.

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De Ezeiza a Kansas: el viaje simbólico de la lista

Durante el video, el sobre atraviesa distintos escenarios representativos del país: pasa por un hincha en el Metrobús de la avenida 9 de Julio, por un niño en Rosario, por una mujer en Purmamarca, otra en Mendoza y finalmente por un hombre en Ushuaia.

La intención de la AFA fue mostrar una convocatoria que representa a todo el país y conectar emocionalmente con los hinchas antes del inicio de la Copa del Mundo. El recurso narrativo buscó reforzar la idea de pertenencia y unión que caracteriza al ciclo encabezado por Scaloni.

La secuencia culmina con la revelación definitiva de los 26 apellidos convocados para el Mundial 2026. La imagen final muestra la Estación Central de Kansas, en Estados Unidos, ciudad que será la base de operaciones de la Selección argentina durante la competencia.

La lista de 26 de la Selección argentina para el Mundial 2026 @Argentina

Con una estética cinematográfica y múltiples guiños a la historia del fútbol argentino, la AFA volvió a apostar por una presentación emocional para uno de los anuncios más esperados del año: la lista definitiva con la que Argentina intentará defender el título mundial.