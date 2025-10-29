El contundente análisis de Jorge Sampaoli tras meterse en la final de la Sudamericana: "No imaginábamos que..."

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli eliminó a Independiente del Valle y jugará la final de la Copa Sudamericana ante el ganador de Lanús-U. de Chile.

De la mano de Jorge Sampaoli, el Atlético Mineiro jugará la final de la Copa Sudamericana 2025. Tras empatar agónicamente en la ida, el Galo se impuso por 3-1 (4-2 en el global) ante Independiente del Valle en el Arena MRV con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk.

De esta manera, el elenco brasileño que fue subcampeón de la Libertadores en 2024, disputará una nueva final de un certamen internacional y su rival se definirá este jueves a las 19:00 cuando Lanús reciba a la Universidad de Chile en la Fortaleza (la ida fue 2-2).

La felicidad de Jorge Sampaoli tras meterse en la final de la Sudamericana Tras el final encuentro, el ex técnico de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa y se mostró sincero al referirse a la definición del torneo que ya conquistó en 2011 con la U. de Chile: "Sinceramente, cuando llegamos, no imaginábamos que el equipo podría dar una respuesta como la que está dando ahora, mejorando poco a poco. Veníamos de un partido 72 horas antes, y el rival, que es un gran equipo, había descansado, pero sinceramente creo que los jugadores jugaron con mucha pasión, con mucho corazón", comenzó.

El contundente análisis de Jorge Sampaoli tras meterse en la final de la Sudamericana (Créditos: DSports) "Creo que fue un partido en el que todo salió como lo planeamos. El equipo fue claramente superior. En el primer tiempo, fue una de las mejores primeras mitades que el equipo jugó desde que estoy aquí. Estoy feliz por eso", analizó Jorge Sampaoli.