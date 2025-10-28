La decisión de River con Santiago Lencina, tras ser borrado por Gallardo en la eliminación de la Copa Argentina

Luego de ni siquiera ir al banco de suplentes en la caída ante Independiente Rivadavia, River tomó una importante medida con Santiago Lencina.

La llamativa ausencia de Santiago Lencina en la semifinal de la Copa Argentina llamó mucho la atención en el mundo River. Por decisión de Marcelo Gallardo, el juvenil de 20 años pasó de ser titular en los últimos dos partidos del torneo Clausura a ni siquiera ser parte del banco de suplentes en la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia.

Luego de ese episodio, y mientras todavía se debate el porqué de la medida del Muñeco, la dirigencia del Millonario tomó una importante decisión en lo que respecta al futuro del mediocampista chaqueño, que fue una de la grandes apariciones del equipo en 2025.

La decisión de River con Santiago Lencina tras su llamativa ausencia en Córdoba Es que desde Núñez avanzaron con un movimiento clave: la renovación de su contrato hasta diciembre de 2029. Además, el nuevo contrato de Lencina vendrá de la mano con la característica cláusula de rescisión de 100 millones de dólares que empezó a implementar River desde hace ya un tiempo para blindar a sus joyas, luego del caso Mastantuono y su salida al Real Madrid.

Santiago Lencina su primer gol El pibe Facundo Lencina marcó el segundo y el tercer gol de River Plate en la goleada sobre la Gloria en Córdoba. FotoBaires Quien confirmó el acuerdo fue su representante, Juan Cruz Oller, al contar que aceptó sin problemas la cláusula impuesta por el Millonario: “Tiene un sentido simbólico, no literal. Es una forma de proteger un patrimonio institucional. Así que cuando me llegó ese bosquejo era que aceptaba la cláusula porque ya lo había hablado con él”, explicó en el programa de streaming de AZZ.

Desde el entorno aseguran que la decisión de Gallardo en Córdoba fue puramente táctica y que el jugador volverá a estar disponible para el próximo partido ante Gimnasia, el próximo domingo desde las 20:30 en el Monumental.