El conmovedor posteo de Ignacio Russo por el cumpleaños de su padre, a 6 meses de su fallecimiento

Miguel Ángel Russo hubiera cumplido hoy 70 años y su hijo Ignacio lo recordó con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Un 9 de abril como hoy, pero en 1956, nació en la ciudad de Lanús quien terminaría convirtiéndose en un destacado futbolista y uno de los entrenadores más prolíficos y exitosos del fútbol argentino: Miguel Ángel Russo. 69 años y 6 meses después, el 8 de octubre de 2025, se produjo su fallecimiento tras una larga lucha contra el cáncer.

Este jueves hubiera cumplido 70 años. A razón de su septuagésimo aniversario, el primero sin él en vida, fue recordado por los clubes en los que dejó su huella, distintos jugadores, familiares y gente cercana. Ignacio Russo, su hijo y hoy delantero estrella de Tigre, le dedicó esta tarde un emotivo mensaje en redes sociales.

El posteo de Ignacio Russo por el cumpleaños de su padre Posteo Nacho Russo cumpleaños Miguel Ángel Russo Nacho Russo le dedicó un emotivo mensaje a su padre en Instagram. Captura: @ignaciio_russo "Donde quiera que estés, feliz cumpleaños, pa. Te extraño cada vez un poco más. En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo", escribió Nacho en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos, entre las que se destaca una vieja postal de ambos durante una vacación familiar en la playa, con él de niño en los brazos de su padre.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y afecto por parte de conocidos e hinchas de los distintos equipos en los que Russo hizo historia a lo largo de su carrera, lo que deja a las claras el enorme legado que dejó y el gran respeto que se ganó en el deporte más popular del país.