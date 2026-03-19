El club que vuelve a la Copa Libertadores tras cambiar de nombre por conflictos: ya jugó 4 ediciones

Con una historia corta pero intensa, un club peruano vuelve a escena con nueva identidad y busca hacerse un lugar en el continente.

Entre los equipos del bombo 4 del sorteo de la Copa Libertadores 2026 aparece Cusco Fútbol Club, un nombre que para muchos es nuevo, pero que ya tiene recorrido internacional bajo otra identidad.

El conjunto peruano supo competir como Real Garcilaso, denominación con la que disputó cuatro ediciones del torneo continental (2013, 2014, 2018 y Fase 1 de 2019), incluso alcanzando los cuartos de final en 2013. Sin embargo, en 2019 decidió cambiar su nombre tras una serie de conflictos y agresiones vinculadas a su antigua identidad.

Cusco FC debuta en la Copa Libertadores tras cambiar su identidad Embed ¡Bienvenido #Cusco nuevamente a la CONMEBOL #Libertadores! Uno de los representantes de Perú para la edición 2026. #GloriaEterna pic.twitter.com/xuGPCI9CJD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 27, 2025 El problema surgía por su similitud con Deportivo Garcilaso, otro equipo histórico de la ciudad de Cusco. La tensión fue en aumento con los años y derivó en enfrentamientos entre hinchas y dirigentes, hasta que la situación se volvió insostenible.

Ante ese escenario, la dirigencia optó por una transformación total: nuevo nombre, nuevo escudo y hasta cambio de colores en la camiseta, dejando atrás el celeste característico para adoptar el dorado actual.

Desde entonces, Cusco FC participó en torneos internacionales con su nueva identidad, aunque este 2026 marcará su estreno en la Libertadores bajo ese nombre, lo que representa un paso simbólico en su historia.