El blooper de Guillermo Barros Schelotto al opinar sobre las polémicas arbitrales en el fútbol argentino: "Todavía recuerdo la..."

Tras finalizar el año futbolístico con Vélez, a Guillermo Barros Schelotto le preguntaron por las controversias arbitrales en el campeonato local.

El año futbolístico de Vélez Sarsfield llegó a su fin. Tras un 2024 de ensueño, en el que fue campeón de la Liga y peleó todos los torneos locales, este 2025 fue bastante diferente. Con un pésimo arranque con Sebastián Domínguez como DT, repuntó con la llegada de Guillermo Barros Schelotto, por lo que pudo cerrar la campaña dignamente.

De todos modos, el mal arranque hizo que fuera imposible terminar de acomodarse en la Tabla Anual, lo que, sumado a su temprana eliminación en los playoffs del Clausura, lo dejaron afuera de toda copa internacional. Ya sin más competencia en los próximos meses y con miras al 2026, el Mellizo dio su última conferencia de prensa del año.

El blooper de Guillermo Barros Schelotto al hablar del arbitraje argentino El blooper de Guillermo Barros Schelotto al hablar del arbitraje argentino En la misma le preguntaron por las incontables polémicas arbitrales del fútbol argentino que se fueron dando, cada vez con más frecuencia, en el fútbol argentino, a lo que el DT contestó de manera llamativa: "Todavía recuerdo la jugada del VAR contra Racing, que la pelota se fue afuera. Espero que el VAR sea más beneficioso para nosotros", apuntó.

Esta respuesta sorprendió, ya que si bien se refiere a una incidencia que generó bastante controversia en su momento, se desvía de la consulta inicial. Es que no corresponde al fútbol local, sino al plano continental. La réplica en cuestión se remonta al partido de ida de cuartos de la Copa Libertadores, en el que el Fortín perdió 1-0 ante la Academia como local y no le convalidaron el tanto del empate, puesto que el balón había salido por la línea de fondo.