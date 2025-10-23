El Bambino Pons, víctima del blooper televisivo del año en ESPN durante un partido de Champions: "Hola, ¿cómo les va?"

El Bambino Pons vivió un insólito momento durante la transmisión de la goleada por 5-1 del Liverpool sobre el Eintracht Frankfurt por la Champions.

El Bambino Pons es uno de los relatores con más carisma en el mundo del fútbol. Sin embargo, el pasado miércoles por la tarde, mientras relataba la goleada del Liverpool por 5-1 ante el Eintracht de Frankfurt en la Champions League, vivió un insólito momento y se convirtió en la víctima del blooper televisivo del año en ESPN.

Con el partido 3-1 a favor de los dirigidos por Arne Slot, a los 47 minutos del primer tiempo la producción del canal deportivo tuvo un grosero error con el relator y su comentarista Jorge Baravalle. El balón había llegado a los pies del francés Hugo Ekitike, jugador del Liverpool, cuando de repente la transmisión dejó de mostrar el partido para pasar a la cabina de relatores.

El insólito blooper de ESPN que tuvo como protagonista al Bambino Pons Allí, se pudo observar a ambos sentados con auriculares y micrófonos de mano relatando el encuentro de los Reds. Además, había una productora en el fondo apoyada contra la pared en caso de que sucediera algo. Ese algo terminó ocurriendo y al pasar unos segundos, el comentarista se da cuenta del grosero error de los productores y comienza a hacer señas con su brazo izquierdo. Chasqueando dedos, moviendo su mano, buscaba, sin hacer ruido, captar la atención del director para que en la pantalla se vieran a los futbolistas y no ellos.

El insólito blooper televisivo que tuvo como víctima al Bambino Pons El Bambino Pons detuvo su relato por unos segundos al percatarse de lo ocurrido, aunque no hizo ningún gesto. La productora que se encontraba detrás de ellos intentó intervenir de inmediato y salió corriendo, pero en esos breves segundos no logró cambiar la situación. "Hola... ¿cómo les va?", saludó el relator para aflojar la situación y hacer del incómodo e inusual momento algo más pasajero y simpático.