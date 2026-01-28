El Argentina Open 2026 podría perder a su máxima figura: "Estoy seguro de que es una rotura"

Una lesión durante el Abierto de Australia encendió las alarmas en el circuito y puso en duda la presencia de una de las grandes figuras en Buenos Aires.

El Argentina Open podría perder a su principal figura de cara a su edición 2026, que se disputará entre el 7 y el 15 de febrero, debido a la lesión sufrida por Lorenzo Musetti en el Abierto de Australia durante el duelo contra Novak Djokovic.

El tenista italiano, actual número cinco del mundo, debió retirarse en su partido correspondiente a los cuartos de final tras sentir una molestia en la pierna derecha, situación que encendió las alarmas en el circuito y puso en pausa sus planes inmediatos.

Musetti atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y tenía grandes chances de escalar hasta el tercer puesto del ranking ATP, ya que estaba en ventaja por 2-0 en sets frente al serbio Novak Djokovic cuando se vio obligado a abandonar el encuentro.

Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti debió retirarse en el Abierto de Australia y su presencia en el Argentina Open quedó en duda. EFE Impacto en el Argentina Open Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el italiano se mostró visiblemente afectado por la oportunidad perdida y sentenció: “Estoy seguro de que es una rotura”, una declaración que aumentó la incertidumbre sobre su recuperación y su eventual presencia en el certamen porteño.

En caso de que finalmente se confirme su baja, la familia Cerúndolo sería una de las principales beneficiadas: Francisco pasaría a ser el primer preclasificado del torneo, mientras que Juan Manuel ingresaría directamente al cuadro principal.