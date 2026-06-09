El álbum de recuerdos del "Chavo" Fucks: de la locura en moto en el '78 al sufrimiento en México y Qatar

Hay personas que no solo vieron la historia, sino que la vivieron y la relataron. En el marco del ciclo de entrevistas de MDZ , distintos protagonistas de la cultura y el deporte reviven cómo fueron testigos de los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección argentina . En esta oportunidad, el "Chavo" Fucks se prestó al juego de la memoria y dejó definiciones imperdibles sobre las finales de Argentina 78, México 86 y Qatar 2022 .

Para el primer título del mundo de la Albiceleste, el periodista era un joven con toda la vida por delante. "En 1978 yo tenía 17 años, estaba en cuarto año del secundario", rememoró Fucks.

Como todo futbolero argentino, las cábalas jugaron un rol fundamental: "Me acuerdo de haber visto los partidos con un amigo mío, Sergio. Lo veíamos los dos de cábala en mi casa". Tras el recordado triunfo ante Holanda, la euforia se apoderó de las calles porteñas. "Cuando salimos campeones del mundo, Sergio tenía una moto Zanella divina y nos fuimos con la moto al Obelisco, una locura total", recordó con nostalgia.

1986: el debut mundialista y la mística de Diego Maradona

Ocho años más tarde, la vida de Fucks ya estaba ligada al periodismo, lo que le permitió vivir la consagración de la mano de Diego Armando Maradona desde el epicentro de los hechos.

"En el 86 estaba en México, fue mi primer Mundial", destacó sobre aquella experiencia profesional y personal inolvidable. Respecto a la infartante final contra Alemania Federal, confesó el temor que sintió tras el empate transitorio de los europeos: "Vi esa final que fue increíble. Nos empataron y yo pensé que perdíamos, pero bueno... estaba Diego, y con Diego no se puede perder".

2022: la consagración en Qatar y una vida de cara al fútbol

La tercera estrella llegó en una etapa de madurez absoluta para el periodista, quien sumaba una cobertura más a su extenso currículum en la Copa del Mundo de la FIFA. "En 2022 estaba en Qatar, también, ya más grande y después de muchos mundiales", relató.

A pesar del paso del tiempo y la experiencia acumulada, el sufrimiento y la emoción se mantuvieron intactos, trazando un paralelismo directo con lo vivido en el Estadio Azteca: "De todas maneras la emoción fue la misma. Me pasó lo mismo que en el 86 con el partido: nos empataron, nos dieron vuelta... pero bueno, en el 86 lo ganamos en los 90 minutos, es otra emoción, otra cosa".

La tecnología y el momento vital también cambiaron las formas del festejo: "Esta vez yo hablaba con mi mujer que estaba en casa, con mi familia. Otro plan, otra vida, pero los tres títulos tienen la misma emoción. Yo soy un bendecido de haber visto las tres estrellas".

La promesa del Chavo Fucks para el Mundial 2026, pensando en el futuro y ante la consulta de una posible cuarta corona de la Scaloneta en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el periodista no dudó a la hora de revelar su promesa: "Promesas si ganamos el 26... vinos. Yo tomaría mucho vino", concluyó entre risas.