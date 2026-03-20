¿El adivino? El pronóstico de Daniel Vila que se terminó dando en la Copa Libertadores

El presidente de la Lepra habló con MDZ Radio en la previa del sorteo y acertó dos de los tres rivales que le tocaron al club del parque en la Copa Libertadores.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, estuvo presente en el sorteo de la Copa Libertadores que se sorteó el jueves por la noche. En medio de la previa, Vila aceptó el juego en MDZ Club, por MDZ Radio, de elegir posibles rivales y definió su “grupo ideal” para la fase de grupos. Acertó dos de tres.

"Del grupo 1 me quedo con Fluminense de Brasil, del grupo 2 con Cerro Porteño y del grupo 3 con Deportivo La Guaira de Venezuela", pronosticó Daniel Vila. Independiente Rivadavia afrontará la fase de grupos con rivales de peso en el Grupo C, que está integrado por Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira. El presidente Azul acertó dos de tres rivales.

“Independiente es una institución que hace algunos años entró en una etapa de crecimiento en todo sentido, y me parece que esto también habla de un crecimiento deportivo", agregó Vila.

El análisis del grupo El rival más pesado del grupo. Fluminense llega desde el bombo 1, lo que lo posiciona entre los equipos más fuertes del continente. Con un estilo de juego definido, experiencia reciente en instancias decisivas y planteles de alto nivel, el equipo brasileño será la gran medida para la Lepra.

Para Independiente Rivadavia, sumar ante Fluminense no sería solo importante: sería un golpe de autoridad.