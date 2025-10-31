Drama y recisión: a 2 meses de su llegada, Aaron Ramsey dejó Pumas de México luego de que secuestraran a su perra

Tras firmar su contrato en agosto, Aaron Ramsey dejó de ser futbolista de los Pumas UNAM después de la desaparición de su mascota hace dos semanas.

El volante galés, recordado por sus pasos por el Arsenal de Inglaterra y la Juventus de Turín, que durante un tiempo fue conocido también por la supuesta "maldición de los famosos" (en muchas oportunidades que convirtió goles, importantes celebridades fallecieron en los días posteriores), no llegó a durar más de dos meses en su nuevo equipo. Tras firmar su contrato en agosto, rescindió este viernes 31 de octubre luego de sufrir un drama personal.

El secuestro de Halo, la perra de Aaron Ramsey, conmovió al fútbol Aaron Ramsey y su perra Halo Aaron Ramsey junto a su perra Halo. @aaronramsey Poco más de dos semanas atrás, el 13 de octubre, el mediocampista de 34 años denunció públicamente en su cuenta de Instagram la desaparición de su perra Halo, la cual había dejado en un refugio de animales para que la cuidaran mientras él jugaba con el combinado universitario. Rápidamente, la triste noticia logró conmover al mundo del fútbol.

Durante las siguientes semanas, el futbolista, sus familiares y amigos llevaron adelante una activa campaña en redes sociales y en la prensa para tratar de encontrar a su mascota, y llegó a ofrecer altas recompensas económicas para quien pudiera darle información. Toda esta situación lo afectó muy fuertemente.