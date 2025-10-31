Escándalo en Turquía: 149 árbitros y asistentes fueron suspendidos por apuestas deportivas

La Federación de Fútbol de Turquía le aplicó sanciones de entre 8 y 12 meses a un centenar y medio de réferis por apostar en partidos.

Un escándalo de apuestas deportivas sacudió esta semana a Turquía. La Federación Turca del Fútbol (TFF) anunció este viernes sanciones contra 149 árbitros y asistentes investigados por apostar en los partidos, imponiendo penas que van de entre 8 y 12 meses de suspensión.

El lunes pasado, la TFF anunció una investigación a gran escala, anunciando que 371 de los 571 réferis federados tenían cuentas de apuestas y que 152 estaban apostando activamente en las competiciones, lo que vulnera las normas de la Federación.

El anunció de la TFF sobre las sanciones a los árbitros Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TFF_Org/status/1983854503506874505&partner=&hide_thread=false Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak göreve baladmz günden bu yana, Türk futbolunun her alannda adil, effaf ve kararl bir tutum sergilediimizi birçok kez ifade ettik. Bu anlaytan asla taviz vermedik, vermeyeceiz.



Türk futbolunun itibar, sahadaki emein… — TFF (@TFF_Org) October 30, 2025 El martes trasladó a estos 152 colegiados al consejo de disciplina que hoy anunció las sanciones, de entre 8 y 12 meses de veto profesional, a todos salvo tres de los investigados.

La prensa turca ha descartado que la TFF ordene repetir los partidos dirigidos por alguno de los jueces sancionados. El diario Habertürk aseguró esta semana que la investigación abarca también a miles de jugadores y directivos de clubes y que se investigan las comunicaciones por teléfono de todos los árbitros, sin que aún haya datos oficiales al respecto.

Los principales clubes turcos, entre ellos Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas, han expresado su apoyo a la investigación de estos casos de apuestas, al destacar la importancia de la transparencia para restablecer la confianza en el fútbol turco.