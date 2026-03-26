Dos partidos, tres hinchadas y un mega operativo: Mendoza se blinda para una jornada caliente

La provincia se prepara para vivir dos eventos importantes del fútbol local y nacional, y desde el área de Seguridad ya definieron un importante despliegue para garantizar el normal desarrollo de ambos encuentros.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat , brindó detalles sobre cómo será el operativo tanto para el cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú por la Primera Nacional, como para la final femenina de la Liga Mendocina.

Para el partido entre Godoy Cruz y Maipú, que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas, las puertas se abrirán a las 15:30. “Venimos trabajando fuerte desde que la dirigencia de Maipú nos confirmó que se jugaba con los dos públicos”, explicó Amat, marcando la complejidad adicional que implica la presencia de ambas hinchadas .

El operativo contará con más de 450 efectivos policiales dentro del estadio , a los que se sumarán otros 100 en las inmediaciones del Malvinas , además del personal afectado a los controles vinculados a jugadores e hinchas. A esto se agregan 120 agentes de seguridad privada , completando un esquema de alta cobertura.

El once titular del Deportivo Maipú que debutó en la Primera Nacional 2026 ante Agropecuario

En cuanto a la distribución del público, se determinó que Godoy Cruz ocupará la platea cubierta norte y la popular norte , mientras que Deportivo Maipú se ubicará en el sector sur . Además, la platea descubierta permanecerá vacía , funcionando como un pulmón de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente entre parcialidades.

Si bien aún no hay cifras oficiales sobre la venta de entradas, desde la organización se muestran optimistas: “Esperamos con tranquilidad un partido importante”, aseguró Amat.

Por otro lado, también se confirmó el operativo para la final femenina de la Liga Mendocina entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, que se jugará el miércoles a las 20:30. En este caso, las puertas del estadio se abrirán a las 19:00.

Fuerte operativo para los partidos de Godoy Cruz en Mendoza

liga mendocina Las chicas de la Lepra y el Tomba, unidas tras una nueva suspensión de la final de la Liga Mendocina. Instagram Fútbol Femenino CSIR

Para este encuentro, se dispondrá de 280 efectivos policiales junto a 100 agentes de seguridad privada, luego de una serie de reuniones entre todas las partes involucradas para coordinar cada detalle.

De esta manera, Mendoza se prepara para una doble jornada de fútbol con operativos reforzados, buscando que el espectáculo se desarrolle en paz y con todas las garantías necesarias para los hinchas.