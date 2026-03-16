Deportivo Maipú y el dato clave que ilusiona con volver a ganar de visitante
Deportivo Maipú domina el historial ante Atlanta: ganó 6 de 9 partidos y la última vez en Villa Crespo fue 3-0, triunfo clave para meterse en el Reducido.
Deportivo Maipú tendrá este lunes una parada exigente cuando visite en Villa Crespo a Atlanta desde las 21hs por una nueva fecha de la Primera Nacional. El Botellero intentará sumar su primer triunfo como visitante en el torneo, pero lo hará con un dato que ilusiona: la historia reciente entre ambos equipos juega claramente a su favor.
El conjunto mendocino llega al estadio Don León Kolbovski con antecedentes muy positivos frente al Bohemio. En total, se enfrentaron nueve veces, con un balance muy favorable para el Cruzado: seis victorias, un empate y apenas dos derrotas.
Además, el último antecedente en ese escenario fue más que contundente. En octubre de 2025, Maipú dio el golpe en Villa Crespo al imponerse 3 a 0, un triunfo que terminó siendo clave para su temporada.
Deportivo Maipú y una brava excuersión a Villa Crespo
Aquella victoria no solo significó tres puntos importantes: también le permitió al equipo mendocino clasificarse al Reducido por el ascenso y asegurar su lugar en la Copa Argentina, cerrando una de las jornadas más recordadas del último campeonato.
En ese partido, el Botellero resolvió la historia en el segundo tiempo con los goles de Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone, en una actuación que sorprendió al Bohemio en su propio estadio.
Con esos antecedentes, el equipo mendocino buscará repetir la historia. El desafío será aprovechar el buen registro frente a Atlanta para romper la racha fuera de casa en el actual torneo, algo que podría darle un impulso importante en la tabla.
El historial, los recuerdos recientes y la contundencia mostrada en la última visita a Villa Crespo alimentan la ilusión del Cruzado. Con los números de su lado, Maipú vuelve a la cancha de Atlanta con la esperanza de escribir otro capítulo favorable en esta historia.
Probables Formaciones:
Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Christian Bernardi, Jeremías Rodríguez Puch; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Franco Saccone. DT: Alexis Matteo.
Estadio: Atlanta
Árbitro:Felipe Viola
Hora: 21