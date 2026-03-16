Deportivo Maipú y el dato clave que ilusiona con volver a ganar de visitante

Deportivo Maipú domina el historial ante Atlanta: ganó 6 de 9 partidos y la última vez en Villa Crespo fue 3-0, triunfo clave para meterse en el Reducido.

Deportivo Maipú tendrá este lunes una parada exigente cuando visite en Villa Crespo a Atlanta desde las 21hs por una nueva fecha de la Primera Nacional. El Botellero intentará sumar su primer triunfo como visitante en el torneo, pero lo hará con un dato que ilusiona: la historia reciente entre ambos equipos juega claramente a su favor.

El conjunto mendocino llega al estadio Don León Kolbovski con antecedentes muy positivos frente al Bohemio. En total, se enfrentaron nueve veces, con un balance muy favorable para el Cruzado: seis victorias, un empate y apenas dos derrotas.

Además, el último antecedente en ese escenario fue más que contundente. En octubre de 2025, Maipú dio el golpe en Villa Crespo al imponerse 3 a 0, un triunfo que terminó siendo clave para su temporada.

Deportivo Maipú y una brava excuersión a Villa Crespo Maipú se juega entrar al Reducido en su visita a Atlanta. Maipú tiene buenos recuerdos de su último partido en Villa Crespo. Foto: @atlantaoficial Aquella victoria no solo significó tres puntos importantes: también le permitió al equipo mendocino clasificarse al Reducido por el ascenso y asegurar su lugar en la Copa Argentina, cerrando una de las jornadas más recordadas del último campeonato.

En ese partido, el Botellero resolvió la historia en el segundo tiempo con los goles de Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone, en una actuación que sorprendió al Bohemio en su propio estadio.