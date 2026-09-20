Deportivo Maipú igualó 1-1 en casa con Gimnasia de Jujuy y no logró meterse en puestos de Reducido

Por la fecha 30 de la Primera Nacional 2026 , Deportivo Maipú estiró a cuatro su racha de partidos sin triunfos y empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Omar Higinio Sperdutti. Este resultado lo mantiene al borde, pero afuera de los puestos de Reducido de la Zona B.

En un partido cambiante en la que los dos equipos tuvieron sus momentos, el Cruzado supo ponerse en ventaja con un gol de Tomás Silva en el arranque del complemento, ni bien regresaron de los vestuarios, aunque Federico Paradela terminaría dándole la igualdad a los del norte unos minutos después.

Hubo una ligera superioridad de la visita en el primer tramo del partido, con mayor domino de la pelota y marcando el ritmo del juego. De todos modos, hubo llegadas de ambos lados, aunque ninguna de demasiada peligrosidad. La más clara del Lobo llegó a los 24', con un tremendo mano a mano de David Gallardo, que quedó solo frente al arquero, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Sin muchas más emociones para destacar, el descanso llegó con los dos arcos en cero.

Y lo que brilló por su ausencia en los 45 minutos iniciales, apareció en los primeros 25 segundos del complemento, que fue lo que tardó el Botellero en abrir el marcador en una jugada que pasó por casi todos los espacios de la cancha sin que ningún rival pudiera tocarla y terminó con Tomás Silva empujándola dentro del arco.

El gol de Paradela para el 1-1 de gimnasia de Jujuy

"Mirko Bonfigli"



Por el gol de jugador de Deportivo Maipú ante Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/g5tnTiTDYZ — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 20, 2026

Pero los jujeños no se achicaron ante el golpe y unos pocos minutos después, a los 56’, Federico Paradela logró anotar el 1-1. De vuelta en tablas, el Cruzado y Gimnasia se alternaron el dominio y tuvieron oportunidades para quedarse con el triunfo, pero no lograron modificar el marcador. En la última jugada del partido, Brian Orosco casi le da la victoria al equipo de Mariano Echeverría con un remate de larga distancia, pero la pelota se fue apenas desviada por el segundo palo.

Con este empate, el tercero al hilo, Maipú quedó 9° con 41 puntos, a 1 de los puestos de Reducido, que hoy tienen a Atlético Rafaela como último clasificado de momento. El próximo domingo, volverá a ser local y recibirá a Temperley, que pelea por la punta de la Zona B, en el Spertdutti por la fecha 31 de la Primera Nacional.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú - Gimnasia y Esgrima de Jujuy