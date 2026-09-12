Deportivo Maipú empató con Almagro y quedó pendiente de otros resultados por la zona de Reducido
El Cruzado igualó 2-2 ante Almagro en un partidazo por la fecha 29 de la Primera Nacional. Bonfigli marcó los dos goles del equipo mendocino.
Deportivo Maipú rescató un empate 2-2 ante Almagro en un electrizante encuentro disputado en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 29 de la Primera Nacional. El Cruzado reaccionó después de quedar abajo en el marcador y, con dos goles de Mirko Bonfigli, sumó un punto importante en su pelea por mantenerse en zona de Reducido.
El equipo mendocino comenzó arriba a los 15 minutos, cuando Mirko Bonfigli aprovechó una mala salida del arquero local después de una recuperación de Julián Vera y sacó un potente derechazo desde el borde del área para poner el 1-0.
Bonfigli puso el 1-0 para el Deportivo Maipú
Sin embargo, la ventaja duró apenas dos minutos: Julián Marchioni desbordó por izquierda y encontró a Facundo De la Vega, quien definió de primera para establecer el 1-1.
De la Vega puso el 1-1 para Almagro
Almagro no se conformó con el empate y a los 30 minutos volvió a golpear. Enzo Martínez envió un centro desde la derecha, De la Vega ganó de cabeza y marcó su segundo tanto de la tarde para dar vuelta el resultado. Maipú respondió rápidamente y estuvo cerca del empate en una misma acción, pero Emilio González le tapó primero un cabezazo a Lisandro Cabrera y luego el rebote a Bonfigli.
Facundo De La Vega lo dio vuelta par el local
El Cruzado insistió y encontró la igualdad a los 38 minutos. Después de una serie de rebotes dentro del área, Bonfigli tomó la pelota y sacó un potente remate que se transformó en el 2-2. El delantero fue la gran figura ofensiva de Maipú y sostuvo al conjunto mendocino en un partido que tuvo un ritmo intenso durante buena parte de la tarde.
Otra vez Mirko Bonfigli rescató al Cruzado
En el complemento, los dos equipos volvieron a buscar el triunfo. Almagro tuvo la oportunidad más clara a los 8 minutos, cuando Enzo Martínez sacó un remate que terminó estrellándose contra el palo. Maipú también tuvo aproximaciones, pero ninguno consiguió volver a romper el empate. El árbitro Wenceslao Meneses tuvo una actuación sin mayores sobresaltos en un encuentro que, pese a su intensidad, no presentó grandes polémicas.
Con este resultado, Deportivo Maipú continúa en la pelea por ingresar al Reducido, aunque deberá esperar los resultados de los otros equipos involucrados para conocer su posición definitiva al cierre de la fecha. En la próxima jornada, el Cruzado tendrá un duelo importante como local frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy: será el domingo 20 de septiembre, desde las 15.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.