Deportivo Maipú empató con Almagro y quedó pendiente de otros resultados por la zona de Reducido

El Cruzado igualó 2-2 ante Almagro en un partidazo por la fecha 29 de la Primera Nacional. Bonfigli marcó los dos goles del equipo mendocino.

Deportivo Maipú rescató un empate 2-2 ante Almagro en un electrizante encuentro disputado en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 29 de la Primera Nacional. El Cruzado reaccionó después de quedar abajo en el marcador y, con dos goles de Mirko Bonfigli, sumó un punto importante en su pelea por mantenerse en zona de Reducido.

El equipo mendocino comenzó arriba a los 15 minutos, cuando Mirko Bonfigli aprovechó una mala salida del arquero local después de una recuperación de Julián Vera y sacó un potente derechazo desde el borde del área para poner el 1-0.

Bonfigli puso el 1-0 para el Deportivo Maipú "Mirko Bonfigli"



Por el gol del jugador de Deportivo Maipú tras un grave error del arquero de Almagro. pic.twitter.com/vjKtVDodAl — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 12, 2026 Sin embargo, la ventaja duró apenas dos minutos: Julián Marchioni desbordó por izquierda y encontró a Facundo De la Vega, quien definió de primera para establecer el 1-1.

De la Vega puso el 1-1 para Almagro "Facundo de La Vega"



Por el gol del jugador de Almagro ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/63tecVf5YW — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 12, 2026

Almagro no se conformó con el empate y a los 30 minutos volvió a golpear. Enzo Martínez envió un centro desde la derecha, De la Vega ganó de cabeza y marcó su segundo tanto de la tarde para dar vuelta el resultado. Maipú respondió rápidamente y estuvo cerca del empate en una misma acción, pero Emilio González le tapó primero un cabezazo a Lisandro Cabrera y luego el rebote a Bonfigli.