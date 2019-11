D'Onofrio, la final en Lima y Román en la política de Boca

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, destacó hoy la disputa de una nueva final del equipo de Marcelo Gallardo en la previa de la definición de la Copa Libertadores y habló sobre el ídolo de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme.

"Es un orgulloso llegar a otra final, con este gran equipo y de la mano de Gallardo. Espero que encuentre motivaciones para seguir en el club", dijo D’Onofrio a la prensa en la concentración del equipo en el barrio de San Isidro de Lima, Perú.

El titular de River también se refirió a la posibilidad de que Riquelme se involucre en la política de Boca. "Me parece muy bien que Riquelme se involucre en la política de Boca. Tengo muy buena relación. En lo futbolístico a mí me encantaba Riquelme, cómo no lo voy a alabar. Ojalá hubiera jugador en River", indicó.

D’Onofrio deseó que el plantel de River se mantenga una vez finalizado el año a la espera de la final de la Copa Libertadores del sábado, la final de la Copa Argentina y los últimos encuentros de Superliga.