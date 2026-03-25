Cuenta regresiva en el Vicente Polimeni: tensión máxima para una noche explosiva en Las Heras
La “Cuna de Campeones” vuelve al Vicente Polimeni con títulos en juego y tensión arriba del ring, en una noche que puede quedar marcada para Las Heras.
El Vicente Polimeni todavía está en silencio. Las tribunas vacías. Las luces a media intensidad. El ring, impecable, esperando la tensión. Pero hay algo en el aire. Algo que no se ve… pero se siente. Como si todo estuviera listo para explotar.
Este viernes no será una noche más en Las Heras. Será de esas veladas que se construyen despacio, pelea a pelea, mirada a mirada, hasta que alguien conecta el golpe justo y lo cambia todo.
La Promotora Pandolfino Box vuelve a montar su escenario. Sexta edición de “Cuna de Campeones”. Un nombre que ya no suena a promesa, sino a realidad. Porque ahí, bajo esas luces, no sólo se pelea: se ponen en juego sueños. Y algunos, directamente, se juegan todo.
En la pelea principal, el mendocino Abraham Buonarrigo sabe que no hay margen. Enfrente tendrá al uruguayo Rafael Sosa Pintos, en un cruce áspero, de esos que no se negocian. Diez rounds. Un título vacante. Y una certeza: alguien se va a imponer… y alguien va a caer.
No hay puntos intermedios.
Un rato antes, el clima va a cambiar de tono, pero no de intensidad.
Porque Brisa Alfonzo, con el respaldo de su gente, va a salir a buscar el título Fedelatin AMB superpluma. Enfrente, la boliviana Melissa Bascope, con la misma ambición y cero intención de ser parte del decorado.
Ahí no hay localía que valga. Sólo hambre.
Y mientras la noche avance, el ring se va a ir llenando de historias que empiezan. Debutantes con los nervios a flor de piel. Pibes que saben que una buena noche puede abrir puertas. Nombres que hoy suenan bajo… pero que quieren hacerse escuchar a los golpes.
El Polimeni va a ir tomando temperatura.
Golpe a golpe. Round a round.
Porque el boxeo tiene eso: no necesita demasiada explicación.
Sólo necesita un momento.
Ese instante donde todo se rompe.
Donde alguien acierta.
Donde la noche cambia.
Y ahí… recién ahí… la chispa se convierte en incendio.
Este viernes, en Mendoza, todo está preparado.
Sólo falta la pólvora.