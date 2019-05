Cubero lapidario con Mauro: lo trató de vende humo y dijo que "no le da la cabeza"

El defensor Fabián Cubero, ídolo y referente histórico de Vélez Sarsfield, fustigó hoy al delantero de Boca Juniors Mauro Zárate, al asegurar que "no le da la cabeza" para mantener una conducta acorde con el club de Liniers.

"Poroto" calificó al goleador como "una persona totalmente desagradecida y maleducada" después los gestos y las declaraciones que realizó en contra de Vélez al término del partido disputado en La Bombonera.

"Se comportó mal. Tiene el ego tan alto que se olvida de su pasado, y eso al hincha le duele. Siempre fue egoísta. Intenté ayudarlo y lo aconsejé cuando subió a Primera, pero después de las cosas que hizo no me interesa para nada hablar con él", criticó en diálogo con Fox Sports.

Cubero, jugador con récord de presencias en Vélez, lamentó que Zarate, "uno de los mejores jugadores del fútbol argentino" sea incapaz de "igualar sus acciones y sus pensamientos con lo que puede dar futbolísticamente".

"No le da, no le da la cabeza. Es un chico caprichoso que viene de una familia fortinera. A Mauro le dieron la posibilidad de volver. Él dice que volvió a 'dar una mano'; sí, pero hay que ver cómo estaba y de donde vino. La acción de él no deja bien parado a nadie de su familia", lamentó.

"Entendí que su decisión de irse de Vélez fue personal, y yo no voy a juzgar a nadie por eso. En mi caso, nunca lo hubiese hecho. Y muchos menos después de haber vendido tanto humo cuando llego y dijo que en el único club de la Argentina en el que jugaría era Vélez. Ahí faltó a su palabra y también el faltó el respeto al hincha", concluyó.