El fuerte descargo de Mauro Zárate tras la picante noche en la Bombonera

El delantero de Boca volvió a hablar sobre lo ocurrido en los duelos ante el equipo de Liniers y lejos de bajar el tono, siguió pegándole a la gente. "Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido", dijo.