Cuáles son los equipos que arrancarán muy comprometidos con la tabla de promedios en 2026: hay un gigante del Interior

Con los descensos ya confirmados, el próximo torneo anticipa un arranque tenso para varios equipos, incluido uno que no desciende desde 1960.

Arrancará como uno de los más comprometidos con el promedio, pese a su historia.

La jornada de este sábado definió los dos descensos de la Liga Profesional. San Martín de San Juan perdió 4-2 ante Aldosivi en Mar del Plata y terminó con el peor promedio, mientras que Godoy Cruz no pudo pasar del 1-1 frente a Deportivo Riestra y perdió la categoría por su ubicación en la tabla anual.

El cierre del Clausura 2025 también permitió proyectar cómo arrancará cada club la temporada 2026 en términos de promedios, más allá de los ascendidos que empezarán desde cero: Gimnasia de Mendoza y el ganador del reducido entre Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Madryn y Deportivo Morón.

Panorama complicado para Newell's, un histórico del interior Si bien resta que se jueguen algunos partidos de la última fecha, de momento Sarmiento es el equipo que quedará en peor situación de cara al próximo año: su empate ante San Lorenzo lo dejará con 70 puntos en 87 partidos y un cociente de 0.813, el más bajo entre los que permanecen en la categoría.

Otro que arrancará muy comprometido será Atlético de Tucumán, que cerró su campeonato con una derrota 3-1 ante Lanús y comenzará con 84 puntos en 87 partidos (cociente de 0.965).

La situación también es delicada para Banfield, Central Córdoba, Gimnasia y Esgrima La Plata y para Newell’s, el gigante del Interior que no desciende desde 1960 —la única vez que bajó de categoría— y que suma seis títulos en la élite del fútbol argentino. Todos ellos tienen aún un partido pendiente del Clausura, pero ya saben que iniciarán el próximo año bajo presión.