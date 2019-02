Crespo fue muy polémico tras el 4 a 4

Hernán Crespo no ocultó su fastidio después del empate 4-4 4-4 entre su Banfield y Tigre en Victoria.

"Hicimos un gol increíble y no aguantamos ni sacar del medio. Eso molesta. Pero también es parte de todo esto, del proceso, de gente joven que se tiene que equivocar, que tiene que acertar. (Agustín) Fontana estuvo bien, hizo dos goles. Hay gente de alto rendimiento y gente que no estuvo a la altura, pero esto es así", lamentó.

"Quedábamos desacoplados abajo y entramos en un pánico que no debería haber pasado. Que nos hicieran cuatro goles no me gustó para nada. La mayoría de los goles de ellos eran evitables. Tenemos que trabajar mucho para mejorar en el aspecto defensivo", agregó, y avisó: "Si hay que hacer cambios, los haremos".

Después, el entrenador continuó con su enojo: "Para muchos el 4-4 pudo ser divertido pero a mí no me gustó. Hemos cometido errores muy muy evitables. A nivel defensivo no nos comportamos bien. Sí fuimos contundentes a nivel ofensivo. Lamentablemente, no se dio el partido que esperaba. Para mí personalmente fue un paso para atrás por todo lo que habíamos hecho".