Coudet quiere renunciar como DT de River y lo anunciaría en las próximas horas: la postura de Di Carlo

Tras la eliminación, Coudet le comunicó a Di Carlo su intención de dar un paso al costado. El presidente le pidió que lo piense: vuelven a reunirse este jueves.

Ni bien terminó la tanda de penales, Coudet se metió raudamente en el vestuario y a los pocos minutos suspendió la conferencia.

Eduardo Coudet quedó al borde de dejar de ser el entrenador de River después del durísimo golpe que significó la eliminación ante Independiente Santa Fe. Tras el empate 1-1 en el Monumental y la derrota por 8-7 en los penales, el Chacho suspendió la conferencia de prensa y, horas después, mantuvo una reunión con el presidente Stefano Di Carlo.

En ese encuentro, en el que también estuvieron los exdirigentes Jorge Brito y Matías Patanian, el técnico manifestó su intención de renunciar porque entiende que su salida podría ser la mejor manera de descomprimir el clima que atraviesa el club. Di Carlo, sin embargo, le pidió que lo pensara bien y acordaron volver a reunirse este jueves. La continuidad del entrenador, por ahora, está en suspenso.

Brito y Patanian también fueron parte de la reunión con Coudet Di Carlo, Brito y Patanian entrando al vestuario a hablar con Coudet pic.twitter.com/ltbpOjvNQm — RC (@rivercoperoo_) August 27, 2026 La decisión de Coudet aparece después de una seguidilla de golpes que dejó a River en una situación deportiva límite. El equipo quedó eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi, sufrió cinco derrotas consecutivas durante el Clausura y ahora se despidió de la Sudamericana en el Monumental.

A eso se suma que la fuerte renovación del plantel y una inversión cercana a los 70 millones de dólares todavía no se tradujeron en resultados. Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Ángel Correa fueron algunas de las principales incorporaciones del mercado, pero el equipo continúa sin encontrar regularidad.

Beltrán bancó a Coudet y el posible interinato de Escudero La palabra de Santiago Beltrán tras la eliminación de River en Copa Sudamericana En medio de la incertidumbre, Santiago Beltrán fue el único futbolista de River que habló después de la eliminación y respaldó públicamente al entrenador. “De esto salimos todos juntos”, expresó el arquero, que además pidió disculpas a los hinchas tras fallar su penal en la definición.