Costa de Marfil superó 2-0 a Curazao y se clasificó a 16avos en el segundo lugar del Grupo E
Costa de Marfil intentará asegurar su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a un Curazao que todavía tiene chances de clasificar.
Costa de Marfil le gana 1-0 a Curazao en el Philadelphia Stadium, con la misión de conseguir un resultado que le permita asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Nicolás Pépé abrió la cuenta para Costa de Marfil
Otra vez Pépé convirtió un golazo
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