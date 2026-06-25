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Costa de Marfil superó 2-0 a Curazao y se clasificó a 16avos en el segundo lugar del Grupo E

Costa de Marfil intentará asegurar su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a un Curazao que todavía tiene chances de clasificar.

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Yan Diomande, la figura de Costa de Marfil, protege el balón ante la marca de un defensor de Curazao. El extremo marfileño asistió en el gol del 1-0.&nbsp;

Yan Diomande, la figura de Costa de Marfil, protege el balón ante la marca de un defensor de Curazao. El extremo marfileño asistió en el gol del 1-0. 

EFE

Costa de Marfil le gana 1-0 a Curazao en el Philadelphia Stadium, con la misión de conseguir un resultado que le permita asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Nicolás Pépé abrió la cuenta para Costa de Marfil

Pépé marcó el 1-0 de Costa de Marfil

Otra vez Pépé convirtió un golazo

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Curazao vs Costa de Marfil

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