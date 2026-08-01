Confirmado: Lionel Messi regresa al Inter Miami y será suplente frente a Columbus Crew

Después de la final del Mundial y unos días de descanso, Messi volverá a estar disponible para Inter Miami. Rodrigo De Paul, en tanto, será titular.

A menos de dos semanas de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi podría volver a jugar un partido oficial. El capitán argentino fue incluido entre los convocados de Inter Miami para el partido de este sábado ante Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS, aunque comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Tras la derrota en Nueva Jersey, el rosarino aprovechó unos días de descanso en Rosario junto a su familia. Sin embargo, sus vacaciones fueron más cortas de lo previsto. El martes por la noche emprendió el regreso a Estados Unidos y al día siguiente ya se entrenó bajo las órdenes de Guillermo Hoyos, compartiendo práctica con el brasileño Casemiro, una de las incorporaciones más importantes del club.

Rodrigo De Paul será titular en Inter Miami @InterMiamiCF Quien sí estará desde el inicio será Rodrigo De Paul. El mediocampista argentino, que también disputó el Mundial con la Selección argentina, será titular en un encuentro de enorme importancia para Inter Miami, que busca alcanzar el primer puesto de la Conferencia Este y extender el gran momento que atraviesa en la MLS.

Todo indica que el rosarino tendrá minutos durante el segundo tiempo si el desarrollo del partido lo permite. Mientras tanto, Inter Miami intentará dar otro paso en su pelea por la cima con una formación que contará desde el arranque con De Paul y también con el brasileño Casemiro, uno de los refuerzos más importantes del mercado.