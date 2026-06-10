Cómo conviene pagar en este Mundial 2026

Viajar al Mundial 2026 no será solo una cuestión de vuelos, entradas y alojamiento. Para los argentinos, la forma de pagar en el exterior también puede modificar el presupuesto final, sobre todo si el viaje incluye Estados Unidos, México o Canadá.

Hay varias formas de pagar fuera del país: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, dólares en efectivo, billeteras digitales o una combinación de todas. Sin embargo, para quienes tienen dólares propios en una cuenta bancaria, la opción más conveniente suele ser pagar con tarjeta y después cancelar esos consumos directamente en dólares.

Esa alternativa permite evitar el recargo que se aplica cuando los consumos en moneda extranjera se pagan en pesos. También puede servir usar una tarjeta de débito configurada para descontar los gastos desde una cuenta en dólares, siempre que el banco permita esa opción y esté correctamente activada antes del viaje.

Por eso, antes de salir de Argentina conviene revisar cómo está configurada cada tarjeta. No alcanza con tener dólares en la cuenta: hay que confirmar si los consumos se van a debitar desde esa cuenta o si después habrá que pagar el resumen de la tarjeta de crédito en dólares para evitar el recargo.

Para gastos grandes, como hoteles, vuelos internos, alquileres o compras importantes, la mejor estrategia para quienes tengan dólares disponibles es usar tarjeta y pagar esos consumos en dólares. De esa forma, el viajero puede evitar el costo extra que aparece cuando el resumen se cancela en pesos.

Para quienes no tengan dólares propios, la tarjeta seguirá siendo práctica, pero el presupuesto debe contemplar el recargo vigente si los consumos se pagan en pesos. En ese caso, conviene calcular el gasto real antes de viajar y no quedarse solo con el precio original que aparece en dólares.

El efectivo puede servir, pero como respaldo. Es útil para propinas, gastos chicos, compras fuera del estadio o alguna emergencia. Lo que no conviene es llevar todo el dinero en billetes ni depender únicamente del efectivo durante el viaje.

Estadios donde el efectivo no será la opción principal

Un punto clave para los hinchas será lo que pase dentro de los estadios, especialmente en Estados Unidos. En varios recintos, las compras funcionarán con sistemas cashless, es decir, sin efectivo. Para comprar comida, bebida, merchandising o servicios dentro del estadio habrá que usar tarjeta de crédito, tarjeta de débito o billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay.

Esto significa que llevar dólares en efectivo no garantiza poder comprar dentro de la cancha. En algunos estadios puede haber puestos para convertir efectivo en tarjetas prepagas, pero no conviene depender de esa opción porque puede haber filas, demoras o restricciones el día del partido.

Para ir al estadio, lo más práctico será llevar una tarjeta física, una billetera digital configurada y el celular con batería. También conviene tener una segunda tarjeta como respaldo, porque una operación puede fallar o ser bloqueada por seguridad.

mundial 2026, infografía MDZ

Qué evitar para no pagar de más

El primer error es usar la tarjeta sin saber cómo se va a pagar después. Si el consumo termina cancelándose en pesos, se aplicará el recargo vigente. Si se paga con dólares propios, ese costo adicional puede evitarse.

El segundo error es llevar solo efectivo. Puede servir fuera del estadio, pero en muchos recintos no será suficiente para comprar comida, bebida o productos oficiales. Durante el Mundial 2026, las tarjetas y los pagos digitales serán casi indispensables.

El tercer error es no revisar límites, habilitaciones y cuentas asociadas antes de viajar. Conviene avisar al banco, confirmar que las tarjetas funcionen en el exterior, revisar los topes de compra y verificar si la tarjeta de débito puede operar contra una cuenta en dólares.

La mejor forma de pagar en el exterior

Para los argentinos que viajen al Mundial 2026, la recomendación más conveniente es clara: quienes tengan dólares propios pueden pagar con tarjeta y después cancelar esos consumos en dólares, o usar débito asociado a una cuenta en dólares si el banco lo permite.

El efectivo debería quedar como respaldo y no como método principal. En estadios, aeropuertos, hoteles y grandes comercios, las tarjetas y billeteras digitales serán más útiles. Para gastos chicos, algunos billetes pueden servir.

En un viaje caro como el Mundial 2026, no alcanza con mirar cuánto cuesta cada cosa. También importa cómo se paga. Revisar las tarjetas, preparar dólares si se tienen disponibles y no depender solo del efectivo puede ayudar a cuidar el presupuesto.