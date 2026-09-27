Cómo calificó la prensa mundial el choque de Colapinto con Gasly en Bakú y el lapidario puntaje que recibió

Los principales medios especializados analizaron el accidente de Colapinto que lo dejó afuera de Azerbaiyán con Gasly y Norris y las críticas fueron rotundas.

Franco Colapinto quedó en el centro de las críticas de la prensa especializada internacional después del accidente que protagonizó con Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino asumió la responsabilidad por el choque y, tras la carrera, recibió duras evaluaciones de distintos medios, incluido un contundente 0/10.

Las duras críticas de The Race y Motorsport En su tradicional análisis de ganadores y perdedores, The Race incluyó a Colapinto entre los grandes derrotados de Bakú. El medio británico cuestionó que el argentino haya bloqueado las dos ruedas delanteras y terminara impactando contra dos autos en el reinicio de la carrera, uno de ellos el de su compañero de equipo.

Edd Straw, también de The Race, fue todavía más contundente en su evaluación individual del fin de semana y ubicó a Colapinto en el último lugar de su ranking de pilotos. El análisis destacó que el argentino había tenido buenas primeras vueltas, pero consideró que su error en el reinicio terminó condicionando por completo su actuación.

Motorsport también señaló al argentino como uno de los grandes perdedores del Gran Premio. Filip Cleeren remarcó que el accidente eliminó a los dos Alpine y a Norris, y vinculó la situación con las fuertes declaraciones posteriores de Flavio Briatore. El directivo de Alpine calificó la maniobra como “muy mala” y aseguró que analizará qué medidas tomar.

El lapidario puntaje que recibió Colapinto de un medio especializado Entre las evaluaciones que circularon después de la carrera apareció una de las más contundentes: Leo Turrini, de Sky Sports, le otorgó 0/10 a Colapinto por su actuación en Bakú y cuestionó el accidente que terminó con las carreras de Gasly y Norris. Otros análisis fueron igualmente severos: PlanetF1 le asignó 1/10 y calificó el choque con su compañero como uno de los errores más costosos posibles en la Fórmula 1.